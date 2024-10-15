Британская разведка назвала дорогим и позорным провалом РФ сбитие собственного БПЛА "Охотник"

Сбитие Россией собственного беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник" демонстрирует еще один дорогой и позорный провал российских оружейных разработок.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 15 октября.

5 октября Россия сбила собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник", когда он пролетал на запад над линией фронта в Украине.

По мнению британской разведки, Россия потеряла контроль над БПЛА и приняла решение уничтожить его, чтобы избежать его попадания в руки противника.

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Отмечается, что С-70, разработанный компанией "Сухой", находился в разработке по меньшей мере десять лет и был замечен во время испытаний на российской авиабазе в Ахтубинске.

"Вполне вероятно, что Россия ждала до последнего момента, прежде чем решила задействовать БПЛА (для сбивания. – Ред.), исчерпав все попытки вернуть его ("Охотник". – Ред.) под свой контроль. Это демонстрирует еще один дорогой и позорный провал российских оружейных разработок и почти наверняка задержит программу С-70", – говорится в обзоре.

Разведка Великобритании посвятила свой предварительный обзор масштабным стратегическим учениям российского флота "Океан-24", проходившим с 10 по 16 сентября.

Ранее британская разведка зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения.