У Франції відмовились реабілітувати злочинця, страченого на гільйотині у 1957 році

Найвищий апеляційний суд Франції у вівторок, 15 жовтня, відмовив у реабілітації Жака Феша, страченого у 1957 році на гільйотині за вбивство 35-річного поліцейського Жана-Батіста Верна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

27-річного Феша стратили 1 жовтня 1957 року за вбивство Верна під час збройного пограбування.

Його син скористався правом подати заяву про "правову реабілітацію" засуджених злочинців, що з 2020 року можуть робити нащадки засуджених до смертної кари.

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Він посилався на те, що перед стратою Жак Феш розкаявся за скоєне та звернувся до католицизму, що засвідчило його листування з монахом. Листи пізніше були опубліковані та зажили автору посмертної популярності.

Але прокурори стверджували, що доказів спокутування Фешем своєї провини перед суспільством або своїми жертвами перед смертю немає. З цим погодився й французький Касаційний суд, постановивши, що елементи справи "не є достатніми гарантіями каяття".

Син Феша, 69-річний Жерар, назвав вирок розчаруванням.

"Касаційний суд втрачає можливість ухвалити важливе гуманістичне рішення про право будь-якого злочинця, незалежно від його злочину, на відшкодування збитків", – сказав адвокат сім’ї Патріс Спінозі.

Страта на гільйотині була одним із засобів смертної кари у Франції з часів Великої Французької революції до 1977 року.

Нині смертна кара заборонена в усіх європейських державах за винятком Білорусі, але окремі політики час від часу порушують можливість її відновлення.