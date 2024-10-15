Во Франции отказались реабилитировать преступника, казненного на гильотине в 1957 году

Высший апелляционный суд Франции во вторник, 15 октября, отказал в реабилитации Жака Феша, казненного в 1957 году на гильотине за убийство 35-летнего полицейского Жана-Батиста Верна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

27-летнего Феша казнили 1 октября 1957 года за убийство Верна во время вооруженного ограбления.

Его сын воспользовался правом подать заявление о "правовой реабилитации" осужденных преступников, что с 2020 года могут делать потомки осужденных к смертной казни.

Реклама:

Он ссылался на то, что перед казнью Жак Феш раскаялся за содеянное и обратился к католицизму, что засвидетельствовала его переписка с монахом. Письма позже были опубликованы и принесли автору посмертную известность.

Но прокуроры утверждали, что доказательств искупления Фешем своей вины перед обществом или своими жертвами перед смертью нет. С этим согласился и французский Кассационный суд, постановив, что элементы дела "не являются достаточными гарантиями раскаяния".

Сын Феша, 69-летний Жерар, назвал приговор разочарованием.

"Кассационный суд теряет возможность принять важное гуманистическое решение о праве любого преступника, независимо от его преступления, на возмещение ущерба", – сказал адвокат семьи Патрис Спинози.

Казнь на гильотине была одним из средств смертной казни во Франции со времен Великой Французской революции до 1977 года.

Сейчас смертная казнь запрещена во всех европейских государствах за исключением Беларуси, но отдельные политики время от времени поднимают возможность ее восстановления.