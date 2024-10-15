Швеция объяснила большие расходы на оборону: Нельзя исключать риск нападения РФ

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что предложение увеличения расходов на оборону до 2,4% ВВП связано с угрозой со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", это он сказал в комментарии Politico.

Йонсон заявил, что "нельзя исключать" риск нападения России, которая "является главной угрозой для Швеции" и представляет угрозу для всего НАТО.

"Сейчас свобода действий России ограничена, поскольку ее сухопутные войска погрязли на поле боя (в Украине. – Ред.), но мы принимаем во внимание, что Россия готова идти на большие военные и политические риски", – добавил шведский министр.

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Он пояснил, что дополнительные военные расходы позволят также укрепить гражданскую оборону Швеции, чтобы дать шведам возможность справиться с "ситуацией военного времени".

Укрепление энергетических и транспортных сетей Швеции, ее системы здравоохранения и финансовой системы являются составляющими цели, чтобы страна не была "привлекательной мишенью" для Москвы, сказал Йонсон.

Правительство Швеции, как сообщалось, предлагает в течение следующих 5 лет инвестировать в оборону около 15 миллиардов евро. В таком случае к 2028 году оборонный бюджет Швеции составит 2,6% ВВП.

Ранее генерал-лейтенант Микаэль Клессон, который с 1 октября заступил на должность главнокомандующего Вооруженных сил Швеции, предостерег, что сейчас мы живем во времена более опасные, чем во время холодной войны.