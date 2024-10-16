Рейс British Airways розвернули над Європою через технічну проблему

Літак British Airways, що розпочав рейс з Лондона до острова в Індійському океані, розвернули над Європою після виявлення технічної проблеми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє профільний портал Airlive.

Рейс BA2065 з Лондона до Маврикію вилетів з аеропорту Гатвіка о 21 годині 15 жовтня. Через півтори години польоту, коли він прямував над Німеччиною, екіпаж помітив проблему та оголосив про надзвичайну ситуацію.

Після того літак розвернувся над Австрією і полетів назад до Лондона. Під час його приземлення на місці чекали три пожежні машини, далі літак відігнали на віддалене місце стоянки для обстеження та обслуговування. Пасажирам пообіцяли, що виліт до місця призначення відбудеться на початку наступної доби.

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Офіційно компанія повідомила, що причиною була технічна проблема. "З міркувань обережності літак повернувся до лондонського аеропорту "Гатвік" і безпроблемно приземлився", – заявили у British Airways.

Неофіційно портал дізнався, що причиною був витік хімічної рідини із систем літака.

Рейс виконував літак Boeing 777-200ER, який British Airways використовує вже 24 роки.

Як повідомляли, у понеділок літак з Кракова до Парижа розвернули в повітрі через агресивного пасажира.

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