Рейс British Airways развернули над Европой из-за технической проблемы

Самолет British Airways, начавший рейс из Лондона на остров в Индийском океане, развернули над Европой после обнаружения технической проблемы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает профильный портал Airlive.

Рейс BA2065 из Лондона на Маврикий вылетел из аэропорта "Гатвик" в 21 час 15 октября. Через полтора часа полета, когда он направлялся над Германией, экипаж заметил проблему и объявил о чрезвычайной ситуации.

После этого самолет развернулся над Австрией и полетел обратно в Лондон. Во время его приземления на месте ждали три пожарные машины, далее самолет отогнали на удаленное место стоянки для обследования и обслуживания. Пассажирам пообещали, что вылет к месту назначения состоится в начале следующих суток.

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Официально компания сообщила, что причиной была техническая проблема. "Из соображений предосторожности самолет вернулся в лондонский аэропорт "Гатвик" и беспроблемно приземлился", – заявили в British Airways.

Неофициально портал узнал, что причиной была утечка химической жидкости из систем самолета.

Рейс выполнял самолет Boeing 777-200ER, который British Airways использует уже 24 года.

Как сообщалось, в понедельник самолет из Кракова в Париж развернули в воздухе из-за агрессивного пассажира.

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