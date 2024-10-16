У Фінляндії розбився легкомоторний літак

На півдні Фінляндії неподалік Гельсінкі розбився легкомоторний літак, двоє людей на борту загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Аварія сталась на аеродромі біля села Ряускяля, що за кілька десятків кілометрів на північний захід від Гельсінкі, у середу близько 12:00.

Двомісний легкомоторний літак під час зльоту впав і загорівся. Двоє людей на борту не вижили, повідомили у рятувальній службі Канта-Хяме.

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Фото: Simo Päivärinta/MTV

У ЗМІ повідомляють, що аварії зазнав літак моделі T-6 Texan, який у роки Другої світової війни використовувався у США як навчальний, а зараз використовується для авіашоу.

Аеродром у Ряускяля є одним з відомих "хабів" авіалюбителів країн Північної Європи. Там регулярно займаються парашутним спортом і глайдингом, проводяться змагання національного і міжнародного рівня.

На початку жовтня неподалік литовського міста Клайпеда двоє людей загинули в аварії мотопараплана.

В Болгарії у вересні під час репетиції авіашоу розбився навчальний літак.