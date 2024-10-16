В Финляндии разбился легкомоторный самолет

На юге Финляндии недалеко от Хельсинки разбился легкомоторный самолет, два человека на борту погибли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Авария произошла на аэродроме возле села Ряускяля, что в нескольких десятках километров к северо-западу от Хельсинки, в среду около 12:00.

Двухместный легкомоторный самолет во время взлета упал и загорелся. Два человека на борту не выжили, сообщили в спасательной службе Канта-Хяме.

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Фото: Simo Päivärinta/MTV

В СМИ сообщают, что аварии потерпел самолет модели T-6 Texan, который в годы Второй мировой войны использовался в США как учебный, а сейчас используется для авиашоу.

Аэродром в Ряускяля является одним из известных "хабов" авиалюбителей стран Северной Европы. Там регулярно занимаются парашютным спортом и глайдингом, проводятся соревнования национального и международного уровня.

В начале октября неподалеку литовского города Клайпеда два человека погибли в аварии мотопараплана.

В Болгарии в сентябре во время репетиции авиашоу разбился учебный самолет.