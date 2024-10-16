Парламент Британії обговорить законопроєкт про асистовану смерть

Пропозиції щодо надання невиліковно хворим дорослим людям в Англії та Уельсі права покінчити з життям внесуть до парламенту в середу, що очікувано викличе емоційні дебати з питання, яке поляризує думки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Очікується, що законопроєкт про асистовану смерть дозволить психічно здоровим, невиліковно хворим дорослим, яким залишилося жити не більше шести місяців, прийняти рішення про припинення свого життя за допомогою медичної допомоги. Це перша спроба змінити закон за останні десять років.

Кім Лідбітер, депутатка від правлячої Лейбористської партії Великої Британії, яка стоїть за законопроєктом, заявила, що чинний закон, згідно з яким допомога в самогубстві карається до 14 років ув'язнення, застарів з огляду на зміни в громадській думці.

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"Для деяких людей паліативна допомога не полегшить їхній біль і страждання, і вони просять надати їм право вибору на асистовану смерть, і я думаю, що вони повинні мати такий вибір", – сказала вона.

Згідно з опитуванням Ipsos Mori, проведеним у 2023 році, легалізацію асистованої смерті підтримують до двох третин британців, а серед її прихильників – прем'єр-міністр Кір Стармер і телеведуча Естер Рантцен.

В останні роки Австралія, Канада, Нова Зеландія та деякі штати США легалізували асистовану смерть за певних обставин. У Швейцарії вона легалізована з 1942 року, а в Нідерландах – з 2002 року.

Противники асистованої смерті стверджують, що вразливі хворі люди можуть відчувати тиск, щоб обрати її, а дехто побоюється, що закон може бути поширений на інші стани.

Архиєпископ Джастін Велбі, глава Англіканської церкви, сказав, що він стурбований тим, що, якими б не були гарантії, не вдасться захистити найбільш вразливі верстви населення.

"Я стурбований тим, що як тільки ви можете попросити про допомогу в самогубстві, це незабаром стає чимось, що ви відчуваєте, що ви повинні зробити. Дозвіл перетворюється на обов'язок", – сказав він.

Лідбітер сказала, що її законопроєкт буде "надійним" у вирішенні таких проблем.

Запропонований законопроєкт буде обговорюватися законодавцями 29 листопада, після чого може відбутися голосування, яке покладе початок формальному процесу внесення змін до закону.

Стармер заявив, що політики зможуть голосувати по совісті, а не за партійною лінією.

У Європейському Союзі евтаназію першими легалізували Бельгія і Нідерланди у 2002 році. Іспанія дозволила евтаназію для людей з важкими та невиліковними хворобами у 2021 році, а Португалія – у 2023 році.