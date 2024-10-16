Парламент Британии обсудит законопроект об ассистированной смерти

Предложения о предоставлении неизлечимо больным взрослым людям в Англии и Уэльсе права покончить с жизнью внесут в парламент в среду, что ожидаемо вызовет эмоциональные дебаты по вопросу, который поляризует мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ожидается, что законопроект об ассистированной смерти позволит психически здоровым, но неизлечимо больным взрослым, которым осталось жить не более шести месяцев, принять решение о прекращении своей жизни с помощью медицинской помощи. Это первая попытка изменить закон за последние десять лет.

Ким Лидбитер, депутат от правящей Лейбористской партии Великобритании, которая стоит за законопроектом, заявила, что действующий закон, согласно которому помощь в самоубийстве карается до 14 лет заключения, устарел, учитывая изменения в общественном мнении.

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"Для некоторых людей паллиативная помощь не облегчит их боль и страдания, и они просят предоставить им право выбора на ассистированную смерть, и я думаю, что они должны иметь такой выбор", – сказала она.

Согласно опросу Ipsos Mori, проведенному в 2023 году, легализацию ассистированной смерти поддерживают до двух третей британцев, а среди ее сторонников – премьер-министр Кир Стармер и телеведущая Эстер Рантцен.

В последние годы Австралия, Канада, Новая Зеландия и некоторые штаты США легализовали ассистированную смерть при определенных обстоятельствах. В Швейцарии она легализована с 1942 года, а в Нидерландах – с 2002 года.

Противники ассистированной смерти утверждают, что уязвимые больные люди могут испытывать давление, чтобы выбрать ее, а некоторые опасаются, что закон может быть распространен на другие состояния.

Архиепископ Джастин Уэлби, глава Англиканской церкви, сказал, что он обеспокоен тем, что, какими бы ни были гарантии, не удастся защитить наиболее уязвимые слои населения.

"Я обеспокоен тем, что как только вы можете попросить о помощи в самоубийстве, это вскоре становится чем-то, что, как вы чувствуете, вы должны сделать. Разрешение превращается в обязанность", – сказал он.

Лидбитер сказала, что ее законопроект будет "надежным" в решении таких проблем.

Предложенный законопроект будет обсуждаться законодателями 29 ноября, после чего может состояться голосование, которое положит начало формальному процессу внесения изменений в закон.

Стармер заявил, что политики смогут голосовать по совести, а не по партийной линии.

В Европейском Союзе эвтаназию первыми легализовали Бельгия и Нидерланды в 2002 году. Испания разрешила эвтаназию для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями в 2021 году, а Португалия – в 2023 году.