Суд у Швейцарії відмовився від позиції, що тривалість зґвалтування впливає на покарання

Федеральний суд Швейцарії відступив від сформульованої минулого року позиції, згідно з якою "тривалість" зґвалтування може враховуватись як обставина для пом’якшення вироку ґвалтівнику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Минулого року найвищий швейцарський суд спричинив дискусії після того, як у рішенні у справі жінки, яка зазнала сексуального насильства в місті Базель на півночі країни, заявив про "зґвалтування, що мало коротку тривалість".

Суд підтвердив рішення нижчої інстанції, згідно з яким короткочасність зґвалтування має враховуватися при винесенні вироку.

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Але в новому рішенні, винесеному у вересні 2024 року, Федеральний суд Швейцарії відступив від цієї позиції та відмовився пом’якшувати вирок ґвалтівнику через нібито короткочасність протиправного статевого акту.

Суд заявив, що "тривалість зґвалтування за жодних обставин не повинна розглядатися як позитивна сторона для злочинця", а саме зґвалтування "є завершеним з перших моментів статевого акту".

Водночас найвищий швейцарський суд зазначив, що "ніщо не заважає нам брати до уваги тривалість злочинної діяльності як обтяжуючий фактор при визначенні вини".

Нагадаємо, минулого року італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".