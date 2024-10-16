Суд в Швейцарии отказался от позиции, что продолжительность изнасилования влияет на наказание

Федеральный суд Швейцарии отступил от сформулированной в прошлом году позиции, согласно которой "продолжительность" изнасилования может учитываться как обстоятельство для смягчения приговора насильнику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В прошлом году высший швейцарский суд вызвал дискуссии после того, как в решении по делу женщины, подвергшейся сексуальному насилию в городе Базель на севере страны, заявил об "изнасиловании, которое имело короткую продолжительность".

Суд подтвердил решение низшей инстанции, согласно которому кратковременность изнасилования должна учитываться при вынесении приговора.

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Но в новом решении, вынесенном в сентябре 2024 года, Федеральный суд Швейцарии отступил от этой позиции и отказался смягчать приговор насильнику из-за якобы кратковременности противоправного полового акта.

Суд заявил, что "продолжительность изнасилования ни при каких обстоятельствах не должна рассматриваться как положительная сторона для преступника", а само изнасилование "является завершенным с первых моментов полового акта".

В то же время высший швейцарский суд отметил, что "ничто не мешает нам принимать во внимание продолжительность преступной деятельности как отягчающий фактор при определении вины".

Напомним, в прошлом году итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, потому что домогательства продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".