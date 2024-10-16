"Рамштайн" під головуванням Байдена пройде онлайн

Зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів відбудеться у листопаді у віртуальному форматі.

Про це йдеться у комюніке Білого дому після телефонної розмови президентів України та США у середу, повідомляє "Європейська правда".

У Білому домі відзначили, що Джо Байден та Володимир Зеленський зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, аби взяти гору у війні.

"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", – йдеться у комюніке.

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Нагадаємо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.