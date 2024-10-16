ЄС засудив страти українських військовополонених Росією

Європейський Союз рішуче засудив незаконні втрати українських військовополонених Росією, кількість яких в останній час зросла.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля у середу, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що, за даними з достовірних джерел, від початку загарбницької війни Росії в російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військовополонених. 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ятьох українських військовополонених у Курській області, а 1 жовтня 16 військовополонених були страчені Росією в Донецькій області.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження Росії з українським народом. Ці випадки є жахливими і представляють собою серйозні порушення Женевських конвенцій.

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Вони демонструють постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема, міжнародним гуманітарним правом", – заявив Боррель.

Він наголосив, що Росія має чіткі зобов'язання за Статутом ООН та міжнародним правом, які вона повинна виконувати.

"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до страти українських військовополонених і прославляють ці страти, закликаючи до нових, ще раз викриває справжню природу режиму в Кремлі", – підкреслив Боррель.

ЄС підтверджує свою тверду прихильність притягненню до відповідальності всіх виконавців і співучасників російських воєнних злочинів проти України.

Нещодавно у ЄС також висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що питання повернення додому полонених Росією українців було центральним під час його зустрічі з Папою Римським Франциском 11 жовтня.