ЕС осудил казни украинских военнопленных Россией

Европейский Союз решительно осудил незаконные потери украинских военнопленных Россией, количество которых в последнее время возросло.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в среду, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что, по данным из достоверных источников, с начала захватнической войны России в российском плену погибло по меньшей мере 177 украинских военнопленных. 10 октября российские войска расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области, а 1 октября 16 военнопленных были казнены Россией в Донецкой области.

"Европейский Союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения России с украинским народом. Эти случаи являются ужасными и представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций.

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Они демонстрируют постоянное и систематическое пренебрежение Россией международным правом, в частности, международным гуманитарным правом", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Россия имеет четкие обязательства по Уставу ООН и международному праву, которые она должна выполнять.

"То, что российские общественные деятели публично призывают к казни украинских военнопленных и прославляют эти казни, призывая к новым, еще раз разоблачает истинную природу режима в Кремле", – подчеркнул Боррель.

ЕС подтверждает свою твердую приверженность привлечению к ответственности всех исполнителей и соучастников российских военных преступлений против Украины.

Недавно в ЕС также выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вопрос возвращения домой пленных Россией украинцев был центральным во время его встречи с Папой Римским Франциском 11 октября.