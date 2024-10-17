Прем'єр Бельгії: Вступ України у НАТО важко реалізувати у час війни 

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що Україна безсумнівно стане членом НАТО, але у стані війни це важко втілити в життя.

Про це він сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі у четвер, його цитує видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Де Кроо коментував оприлюднений у середу "план перемоги" президента України Володимира Зеленського.

"Траєкторія до того, щоб стати частиною НАТО, існує. Але природно, що в період, коли Україна перебуває у стані війни, це важко реалізувати, але ясно, що Україна буде частиною НАТО", – сказав Де Кроо.

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Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

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