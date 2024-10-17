Премьер Бельгии: Вступление Украины в НАТО трудно реализовать во время войны

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Украина несомненно станет членом НАТО, но в состоянии войны это трудно воплотить в жизнь.

Об этом он сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, его цитирует издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Де Кроо комментировал обнародованный в среду "план победы" президента Украины Владимира Зеленского.

"Траектория к тому, чтобы стать частью НАТО, существует. Но естественно, что в период, когда Украина находится в состоянии войны, это трудно реализовать, но ясно, что Украина будет частью НАТО", – сказал Де Кроо.

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Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

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