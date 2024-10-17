На кордоні Польщі з Білоруссю з початку року постраждали понад 60 військових

Понад 60 польських військових отримали поранення і травми з початку 2024 року, зупиняючи нелегальні спроби перетину кордону з території Білорусі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда під час доповіді у Сеймі.

Бейда повідомив, що під час патрулювання кордону з Білоруссю і перешкоджання нелегальним мігрантам від початку 2024 року постраждали 63 польських військових. Найчастіше причиною травм ставали камені та гілки, якими кидалися мігранти.

За його словами, лише за останні сім днів зафіксували майже 390 спроб нелегального перетину кордону, що на майже 40% менше, ніж попереднього тижня.

Реклама:

Всього з 1 січня і до 15 жовтня зафіксували майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, що вже більше, ніж за увесь 2023 рік (понад 25 тисяч).

"У нас немає сумнівів, що масштаби того, що відбувається на кордоні, регулюються білоруськими службами", – наголосив заступник міністра.

Останні три тижні спостерігається тенденція до зменшення кількості спроб перетину кордону, проте у відомстві не виключають, що у найближчі місяці їх знову стане більше. Значний вплив буде мати фактор погоди.

Серед мігрантів найбільше громадян Афганістану, Сирії та Ірану, дещо менше – Сомалі, Еритреї, Ефіопії, Ємену, Індії. Для подолання п'ятиметрового паркану, який спорудила Польща, використовують драбини і схоже обладнання, або намагаються пропилювати у ньому дірки за допомогою інструментів на акумуляторах.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Читайте також на цю тему: Мігранти, що розкололи Польщу: чому нова влада зберегла політику попередників