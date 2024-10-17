На границе Польши с Беларусью с начала года пострадали более 60 военных

Более 60 польских военных получили ранения и травмы с начала 2024 года, останавливая нелегальные попытки пересечения границы с территории Беларуси.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда во время доклада в Сейме.

Бейда сообщил, что во время патрулирования границы с Беларусью и препятствования нелегальным мигрантам с начала 2024 года пострадали 63 польских военных. Чаще всего причиной травм становились камни и ветки, которыми бросались мигранты.

По его словам, только за последние семь дней зафиксировали почти 390 попыток нелегального пересечения границы, что почти на 40% меньше, чем на предыдущей неделе.

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Всего с 1 января и до 15 октября зафиксировали почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, что уже больше, чем за весь 2023 год (более 25 тысяч).

"У нас нет сомнений, что масштабы того, что происходит на границе, регулируются белорусскими службами", – подчеркнул замминистра.

Последние три недели наблюдается тенденция к уменьшению количества попыток пересечения границы, однако в ведомстве не исключают, что в ближайшие месяцы их снова станет больше. Значительное влияние будет иметь фактор погоды.

Среди мигрантов больше всего граждан Афганистана, Сирии и Ирана, несколько меньше – Сомали, Эритреи, Эфиопии, Йемена, Индии. Для преодоления пятиметрового забора, который построила Польша, используют лестницы и похожее оборудование, или пытаются пропиливать в нем дыры с помощью инструментов на аккумуляторах.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

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