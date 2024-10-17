Лідери ЄС закликали до "швидкого посилення" військової допомоги Україні

На засіданні Європейської ради в Брюсселі в четвер, 17 жовтня, лідери держав-членів ЄС закликали до більшого та швидшого постачання Україні військової допомоги.

Про це йдеться у погодженому тексті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Очільники держав Євросоюзу, як зазначається, закликали Раду ЄС "швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які ще більше стимулюватимуть надання військової підтримки Україні".

Також Європейська рада закликала до "швидкого посилення військової підтримки та прискорення її надання, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет", а також збільшення підтримки українського оборонного сектору, ідеться у висновках.

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Лідери ЄС вказують, що ця зброя є вкрай необхідною для захисту українських цивільних і критичної інфраструктури.

Окремо вони відзначили прогрес щодо продовження мандата Місії ЄС з надання військової допомоги (EUMAM), у межах якого здійснюється навчання українських військовослужбовців, і закликали Раду ЄС "якнайшвидше ухвалити оновлений мандат".

Висновки саміту окремо застерігають, що військова підтримка Україні з боку ЄС надаватиметься "у повній відповідності до політики безпеки та оборони окремих держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

Нагадаємо, у четвер президент України Володимир Зеленський узяв участь у саміті ЄС, де представив український "план перемоги".

Після цього він заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.

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