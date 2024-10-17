Лидеры ЕС призвали к "быстрому усилению" военной помощи Украине

На заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 17 октября, лидеры государств-членов ЕС призвали к большим и быстрым поставкам Украине военной помощи.

Об этом говорится в согласованном тексте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Руководители государств Евросоюза, как отмечается, призвали Совет ЕС "быстро завершить работу над мерами помощи Европейского фонда мира, которые еще больше будут стимулировать предоставление военной поддержки Украине".

Также Европейский совет призвал к "быстрому усилению военной поддержки и ускорению ее предоставления, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет", а также увеличению поддержки украинского оборонного сектора, говорится в выводах.

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Лидеры ЕС указывают, что это оружие крайне необходимо для защиты украинских гражданских и критической инфраструктуры.

Отдельно они отметили прогресс по продлению мандата Миссии ЕС по оказанию военной помощи (EUMAM), в рамках которого проводится обучение украинских военнослужащих, и призвали Совет ЕС "как можно быстрее принять обновленный мандат".

Выводы саммита отдельно предостерегают, что военная поддержка Украине со стороны ЕС будет предоставляться "в полном соответствии с политикой безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".

Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС, где представил украинский "план победы".

После этого он заявил, что среди 18 лидеров, которые комментировали "план победы", большинство высказывались в его поддержку.

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