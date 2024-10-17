США покарали санкціями близько десятка осіб і компаній, пов'язаних з хуситами у Ємені

Сполучені Штати оголосили санкції проти десятка фізичних осіб і компаній, пов’язаних з підтримкою бойовиків-хуситів у Ємені.

Про це повідомили Держдеп і Міністерство фінансів США, пише "Європейська правда".

Під американські санкції потрапили п’ять фізичних осіб та п’ять компаній, а також вісім суден, пов’язаних з мережею Саїда аль-Джамала – "фінансового оперативника" хуситів, якого підтримує іранський Корпус Вартових ісламської Революції і який вже під санкціями США.

"Підтримка іранським режимом регіональних терористичних угруповань продовжує дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Прибуток від мережі аль-Джамала генерує кошти, які дозволяють хуситам здійснювати свої атаки в межах регіону, у тому числі перешкоджати міжнародному судноплавству на критично важливих шляхах", – зазначили у комюніке.

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Це вже одинадцятий пакет санкцій США проти осіб і компаній з орбіти аль-Джамала.

Також 18 жовтня військові сили США, включно з бомбардувальниками B-2, вдарили по складах зброї, які пов'язані з бойовиками-хуситами в Ємені.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівське MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.

4 жовтня американські та британські військові завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів бойовиків хуситів у Ємені.

Також на початку жовтня журналісти Wall Street Journal повідомляли про те, що росіянин Віктор Бут, відомий як "торговець смертю", якого у 2022 році обміняли з американської в’язниці до Росії, став посередником у переговорах щодо продажу зброї єменським хуситам.