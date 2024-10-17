США наказали санкциями около десятка лиц и компаний, связанных с хуситами в Йемене

Соединенные Штаты объявили санкции против десятка физических лиц и компаний, связанных с поддержкой боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщили Госдеп и Министерство финансов США, пишет "Европейская правда".

Под американские санкции попали пять физических лиц и пять компаний, а также восемь судов, связанных с сетью Саида аль-Джамала – "финансового оперативника" хуситов, которого поддерживает иранский Корпус Стражей исламской Революции и который уже под санкциями США.

"Поддержка иранским режимом региональных террористических группировок продолжает дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Прибыль от сети аль-Джамала генерирует средства, которые позволяют хуситам осуществлять свои атаки в регионе, в том числе препятствовать международному судоходству на критически важных путях", – отметили в коммюнике.

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Это уже одиннадцатый пакет санкций США против лиц и компаний с орбиты аль-Джамала.

Также 18 октября военные силы США, включая бомбардировщики B-2, ударили по складам оружия, которые связаны с боевиками-хуситами в Йемене.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовское MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

4 октября американские и британские военные нанесли удары по более чем десятку объектов боевиков хуситов в Йемене.

Также в начале октября журналисты Wall Street Journal сообщали о том, что россиянин Виктор Бут, известный как "торговец смертью", которого в 2022 году обменяли из американской тюрьмы в Россию, стал посредником в переговорах по продаже оружия йеменским хуситам.