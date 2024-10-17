Байден о ликвидации лидера ХАМАС: Хороший день для всего мира

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона поддерживала операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в распространенном Белым домом заявлении.

Байден учитывая ликвидацию лидера ХАМАС заявил, что это "хороший день для Израиля, для Соединенных Штатов и для всего мира", напомнив об ответственности Синвара за тысячи смертей, в частности во время теракта в октябре 2023 года.

"Он был вдохновителем массовых убийств, изнасилований и похищений 7 октября. Именно по его приказу террористы ХАМАС вторглись в Израиль, чтобы намеренно и с неописуемой жестокостью убивать и расправляться с мирными жителями, людьми, пережившими Холокост, детьми на глазах у родителей и родителями на глазах у детей", – подчеркнул он.

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Американский президент также отметил, что Армия обороны Израиля получала помощь от разведки США для поиска лидеров ХАМАС, добавив, что теперь террористическая группировка "больше не способна совершить еще один теракт 7 октября".

По его словам, с ликвидацией Синвара появилась возможность для будущего в секторе Газа без власти ХАМАС и "для политического урегулирования, которое обеспечит лучшее будущее как для израильтян, так и для палестинцев".

"Яхья Синвар был непреодолимым препятствием для достижения всех этих целей. Этого препятствия больше не существует. Но перед нами еще много работы", – подытожил Байден.

Напомним, группировка ХАМАС в августе объявила своим лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Гании, которого убили во время рейда на его резиденцию в Тегеране утром 31 июля.

В четверг Израиль сообщил о ликвидации Синвара во время операции в Газе.