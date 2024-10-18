Білий дім застеріг Китай від використання перевиробництва для глобального домінування

США будуть застосовувати обмежувальні заходи, щоб протидіяти практиці Китаю виробляти набагато більше товарів, ніж необхідно, з метою домінування на світових ринках.

Про це заявив представник Білого дому Даліп Сінгх, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначив він, Китай накопичив значну ринкову силу, яку використовує для економічного і геополітичного впливу. Це Вашингтон вважає неприйнятним.

"Отже, це проблема, і вона не абстрактна. Ви можете побачити це в цифрах. Вони сильно відхиляються від норми, і ми маємо щось із цим зробити", – сказав Сінгх.

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Він акцентував, що наразі дані свідчать про те, що Китай має значне перевиробництво відносно прогнозованого попиту на електромобілі, батареї та напівпровідники, хоча при цьому китайські виробники повідомляють про "стійкі збитки".

"Ми спостерігаємо безпрецедентний рівень і темпи зростання субсидій у Китаї. Подивіться на їхні публічні заяви щодо домінування в ключових секторах та поширення цього з військовим пріоритетом", – акцентував він.

За його словами, "все більше країн", включаючи Бразилію, Індію, Південну Африку та Європейський Союз, починають вважати надлишкові виробничі потужності такою ж серйозною проблемою, як і США.

Сінгх акцентував, що Китай використовує виробництво для досягнення домінування в кількох секторах.

"Китай насичує стратегічні сектори пропозицією, яка значно перевищує глобальний попит, і таким чином витісняє конкуренцію", – сказав він.

Сінгх додав, що протягом двох десятиліть Китай використовував подібну тактику для домінування в галузі сталі, сонячних панелей і медичних пристроїв, але зараз ця тенденція "розширюється і посилюється", включаючи електромобілі, батареї та напівпровідники, у які Вашингтон активно інвестує.

Як нагадали журналісти, протягом багатьох років Пекін і Вашингтон мали напружені відносини через різні питання, починаючи від митних тарифів і походження COVID-19 до прав людини, інтелектуальної власності та Тайваню.

Як відомо, ЄС активно намагається зменшити свою залежність від Китаю, а колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі минулого місяця попередив, що конкуренція з боку Китаю є загрозою для ЄС.

На початку жовтня представники ЄС проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торгівельну напруженість у відносинах з Пекіном.