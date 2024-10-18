Белый дом предостерег Китай от использования перепроизводства для глобального доминирования

США будут применять ограничительные меры, чтобы противодействовать практике Китая производить гораздо больше товаров, чем необходимо, с целью доминирования на мировых рынках.

Об этом заявил представитель Белого дома Далип Сингх, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметил заместитель советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх, Китай накопил значительную рыночную силу, которую использует для экономического и геополитического влияния. Это Вашингтон считает неприемлемым.

"Итак, это проблема, и она не абстрактная. Вы можете увидеть это в цифрах. Они сильно отклоняются от нормы, и мы должны что-то с этим сделать", – сказал Сингх.

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Он акцентировал, что сейчас данные свидетельствуют о том, что Китай имеет значительное перепроизводство относительно прогнозируемого спроса на электромобили, батареи и полупроводники, хотя при этом китайские производители сообщают о "устойчивых убытках".

"Мы наблюдаем беспрецедентный уровень и темпы роста субсидий в Китае. Посмотрите на их публичные заявления о доминировании в ключевых секторах и распространение этого с военным приоритетом", – акцентировал он.

По его словам, "все больше стран", включая Бразилию, Индию, Южную Африку и Европейский Союз, начинают считать избыточные производственные мощности такой же серьезной проблемой, как и США.

Сингх акцентировал, что Китай использует производство для достижения доминирования в нескольких секторах.

"Китай насыщает стратегические сектора предложением, которое значительно превышает глобальный спрос, и таким образом вытесняет конкуренцию", – сказал он.

Сингх добавил, что в течение двух десятилетий Китай использовал подобную тактику для доминирования в области стали, солнечных панелей и медицинских устройств, но сейчас эта тенденция "расширяется и усиливается", включая электромобили, батареи и полупроводники, в которые Вашингтон активно инвестирует.

Как напомнили журналисты, в течение многих лет Пекин и Вашингтон имели напряженные отношения из-за различных вопросов, начиная от таможенных тарифов и происхождения COVID-19 до прав человека, интеллектуальной собственности и Тайваня.

Как известно, ЕС активно пытается уменьшить свою зависимость от Китая, а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом месяце предупредил, что конкуренция со стороны Китая является угрозой для ЕС.

В начале октября представители ЕС проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.