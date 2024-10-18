Учебный центр Украина-НАТО в Польше возглавит польский генерал

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC) возглавит поляк, генерал Войцех Озга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что генерал Озга имеет большой опыт и в течение многих лет служил в различных подразделениях НАТО, в том числе в Брюсселе и Неаполе. По его словам, хорошо, что поляк возглавит "единственное существенное подразделение НАТО-Украина".

генерал Войцех Озга фото PAP

Решение о создании в Быдгоще Аналитического, тренировочного и образовательного центра Украина-НАТО (JATEC) было принято в феврале и подтверждено во время июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

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По словам главы Минобороны, центр хочет достичь начальной оперативной способности в январе 2025 года и полностью развернуть ее в течение года.

"Я призвал всех наших союзников принять в этом участие", – заявил Косиняк-Камыш.

Генерал Войцех Озга был, среди прочего, начальником Оперативного отдела по делам НАТО и заместителем военного представителя Польши в военных комитетах НАТО и ЕС, расположенных в Брюсселе.

Напомним, новый Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), о создании которого лидеры Альянса договорились на саммите в Вашингтоне, заработает в конце этого года.

В НАТО заявляли, что NSATU – это один из столпов поддержки Украины со стороны Альянса, вторым является Центр анализа, обучения и образования Украина-НАТО (JATEC), а третьим – финансовая поддержка.