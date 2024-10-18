У британському Манчестері чаювання у церкві зірвалося через снаряди часів Першої світової

У британському Манчестері чоловік приніс три снаряди на ранкове чаювання до однієї з церков.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News за матеріалами місцевих ЗМІ.

Випадок стався у середу у церкві Св. Пола у Манчестері, де проводили ранкову зустріч з чаєм і кавою для вірян.

Серед гостей знайшовся чоловік, який активно цікавиться військовою історією. Він приніс з собою прямо у церкву три старі снаряди, ймовірно часів Першої світової війни, щоб показати їх товаришу.

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Коли присутні побачили раритет, на місце терміново викликали правоохоронців і саперів. Згодом поліція відзвітувала, що снаряди контрольовано знешкодили.

Винуватець інциденту, який попросив не розкривати свою особу, розповів, що снаряди йому передав товариш. З його слів, їх знайшли у районі битви над Соммою на півночі Франції.

У четвер у польському місті Радом евакуювали під’їзд багатоквартирного будинку після того, як в одній з квартир несподівано знайшли артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Минулими вихідними у німецькому Гамбурзі знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.