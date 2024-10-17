У польському місті евакуювали мешканців будинку через знайдені у квартирі снаряди

В одному з багатоквартирних будинків польського міста Радом евакуювали 15 осіб через артилерійські снаряди, виявлені в одній із квартир.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Два об’єкти, схожі на артилерійські снаряди часів Другої світової війни, випадково виявила поліція під час дій в одній із квартир. Схоже, мешканець знайшов чи придбав їх як сувеніри і зберігав у себе вдома.

Довкола знахідок встановили периметр і віддали розпорядження про евакуацію мешканців всього під’їзду. На місце прямують сапери.

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Минулими вихідними у німецькому Гамбурзі знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.

Раніше стару бомбу знайшли і знешкодили у Нідерландах завдяки попередженню історика, з яким він прийшов до місцевого підприємства.