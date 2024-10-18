В Манчестере чаепитие в церкви сорвалось из-за снарядов времен Первой мировой

В британском Манчестере мужчина принес три снаряда на утреннее чаепитие в одну из церквей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News по материалам местных СМИ.

Случай произошел в среду в церкви Св. Пола в Манчестере, где проводили утреннюю встречу с чаем и кофе для верующих.

Среди гостей нашелся человек, который активно интересуется военной историей. Он принес с собой прямо в церковь три старых снаряда, вероятно, времен Первой мировой войны, чтобы показать их товарищу.

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Когда присутствующие увидели раритет, на место срочно вызвали правоохранителей и саперов. Впоследствии полиция отчиталась, что снаряды контролируемо обезвредили.

Виновник инцидента, который попросил не раскрывать свою личность, рассказал, что снаряды ему передал товарищ. По его словам, их нашли в районе битвы над Соммой на севере Франции.

В четверг в польском городе Радом эвакуировали подъезд многоквартирного дома после того, как в одной из квартир неожиданно нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

В минувшие выходные в немецком Гамбурге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.