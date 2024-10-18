У Швеції шахтарському містечку загрожує остаточне відселення через землетруси

Останньому району шахтарського містечка Мальмбергет на півночі Швеції загрожує відселення через сейсмічну активність внаслідок видобутку залізної руди.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Влада регіону Норботтен закликала гірничо-видобувну компанію LKAB, що займається видобутком у регіоні, розпочати відселення мешканців 144 будинків на сході Мальмбергета з належними компенсаціями через те, що далі проживати у цьому районі небезпечно.

Нещодавно прилегла шахта спричинила значні підземні поштовхи.

Реклама:

"LKAB повідомила, що сконтактує із власниками цих будинків щодо їхнього викупу. Також ведеться діалог із муніципалітетом Єлліваре щодо пошуку житла в інших місцях для тих власників, які готові продати свої будинки і переїхати", – прокоментували в адміністративній раді округу.

Раніше LKAB наполягала, що східну частину містечка можна не відселяти, проте останні поштовхи змусили компанію змінити думку.

Перед цим у 2020-2021 роках відселили більшу частину містечка, кількість його мешканців скоротилася з понад 5 тисяч до менш як тисячі.

Мальмбергет всю свою історію існував як поселення шахтарів біля рудних шахт. Видобуток у цьому місці триває з середини 18 сторіччя.

У 2020 році одна із шахт LKAB спричинила рекордний для Швеції землетрус магнітудою більше 4.



