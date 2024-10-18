В Швеции шахтерскому городку грозит окончательное отселение из-за землетрясений

Последнему району шахтерского городка Мальмбергет на севере Швеции грозит отселение из-за сейсмической активности в результате добычи железной руды.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Власти региона Норботтен призвали горно-добывающую компанию LKAB, занимающуюся добычей в регионе, начать отселение жителей 144 домов на востоке Мальмбергета с надлежащими компенсациями из-за того, что дальше проживать в этом районе опасно.

Недавно близлежащая шахта вызвала значительные подземные толчки.

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"LKAB сообщила, что свяжется с владельцами этих домов по поводу их выкупа. Также ведется диалог с муниципалитетом Елливаре по поиску жилья в других местах для тех владельцев, которые готовы продать свои дома и переехать", – прокомментировали в административном совете округа.

Ранее LKAB настаивала, что восточную часть городка можно не отселять, однако последние толчки заставили компанию изменить мнение.

Перед этим в 2020-2021 годах отселили большую часть городка, количество его жителей сократилось с более 5 тысяч до менее тысячи.

Мальмбергет всю свою историю существовал как поселение шахтеров возле рудных шахт. Добыча в этом месте продолжается с середины 18 века.

В 2020 году одна из шахт LKAB вызвала рекордное для Швеции землетрясение магнитудой более 4.