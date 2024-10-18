МЗС Франції: Зростання підтримки Росії з боку Північної Кореї "дуже турбує"

У п'ятницю Франція висловила стурбованість зростанням військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією після того, як південнокорейська розвідка заявила, що Північна Корея розгортає багато військ для підтримки війни Москви в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"Зростання північнокорейського перехресного співробітництва і військової підтримки російських військових зусиль в Україні викликає велике занепокоєння", – заявив речник міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан.

Раніше в п'ятницю південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея вирішила відправити "широкомасштабні" війська для підтримки війни Москви в Україні, причому 1500 спецназівців вже перебувають на Далекому Сході Росії і проходять підготовку.

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Глава НАТО Марк Рютте заявив, що альянс поки що не може підтвердити дані південнокорейської розвідки.

"Якщо ця інформація підтвердиться, це буде надзвичайно тривожним і серйозним розвитком подій", – сказав Лемуан.

"Ми можемо лише закликати Північну Корею і Росію дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН", – додав він.

У розвідцентрі Сил оборони Естонії в той же час вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.