МИД Франции: Рост поддержки России со стороны Северной Кореи "очень беспокоит"

В пятницу Франция выразила обеспокоенность ростом военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией после того, как южнокорейская разведка заявила, что Северная Корея разворачивает много войск для поддержки войны Москвы в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

"Рост северокорейского перекрестного сотрудничества и военной поддержки российских военных усилий в Украине вызывает большое беспокойство", – заявил представитель министерства иностранных дел Кристоф Лемуан.

Ранее в пятницу южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея решила отправить "широкомасштабные" войска для поддержки войны Москвы в Украине, причем 1500 спецназовцев уже находятся на Дальнем Востоке России и проходят подготовку.

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Глава НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может подтвердить данные южнокорейской разведки.

"Если эта информация подтвердится, это будет чрезвычайно тревожным и серьезным развитием событий", – сказал Лемуан.

"Мы можем лишь призвать Северную Корею и Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН", – добавил он.

В разведцентре Сил обороны Эстонии в то же время считают, что участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте.