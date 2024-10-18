Очільники МЗС Азербайджану і Вірменії зустрілись у Стамбулі

Міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії проводять перемовини в Туреччині, у Стамбулі.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян зустрілися за двосторонньою домовленістю.

Вірменська сторона повідомила, що Мірзоян на зустрічі наголошував на важливості "розблокування" регіону з повагою до суверенітету усіх сторін, та що Азербайджану запропонували кроки для пожвавлення залізничного руху, спрощення перетину кордону й митрих процедур, а також запропонували задіяти додаткові безпекові інструменти "з повною повагою до суверенітету і юрисдикції обох країн".

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Останній раз перед цим очільники МЗС Вірменії та Єревану зустрічалися на полях Генасамблеї ООН у вересні.

Нагадаємо, з кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

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