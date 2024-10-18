Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Стамбуле

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проводят переговоры в Турции, в Стамбуле.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретились по двусторонней договоренности.

Армянская сторона сообщила, что Мирзоян на встрече подчеркивал важность "разблокирования" региона с уважением к суверенитету всех сторон, и что Азербайджану предложили шаги для оживления железнодорожного движения, упрощения пересечения границы и таможенных процедур, а также предложили задействовать дополнительные инструменты безопасности "с полным уважением к суверенитету и юрисдикции обеих стран".

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Последний раз перед этим руководители МИД Армении и Еревана встречались на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Напомним, с конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджана подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

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