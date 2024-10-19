У Варшаві відхилили апеляцію організаторів Маршу незалежності щодо їхньої заявки

Варшавський апеляційний суд відхилив апеляцію організаторів Маршу незалежності щодо ненадання дозволу на проведення; вони кажуть, що це не змінить плани щодо майбутньої події.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речник організації у п’ятницю заявив, що їхня апеляція на рішення окружного суду відхилена, проте це не вплине на плани організації цьогорічного Маршу незалежності.

Йдеться про заявку щодо проведення цьогорічної ходи 11 листопада від площі Дмовського до Національного стадіону, традиційним маршрутом. Слідом за рішенням мера заборонити проведення маршу, таке рішення ухвалив суд.

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Заборона мерії у свою чергу пов’язана з тим, що асоціація-організатор подала одразу серію заявок на різні дати. У мерії пояснили, що оскільки з поданням нових повідомлень попередні не відкликалися, неможливо встановити, яку з дат вважати актуальною.

Водночас мерія Варшави доручила поліції, медикам, пожежникам та управлінню громадського транспорту провести оцінки щодо дій у разі проведення події.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений.

За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.