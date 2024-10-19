В Варшаве отклонили апелляцию организаторов Марша независимости относительно их заявки

Варшавский апелляционный суд отклонил апелляцию организаторов Марша независимости относительно непредоставления разрешения на проведение; они говорят, что это не изменит планы относительно будущего события.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Представитель организации в пятницу заявил, что их апелляция на решение окружного суда отклонена, однако это не повлияет на планы организации нынешнего Марша независимости.

Речь идет о заявке на проведение шествия 11 ноября от площади Дмовского до Национального стадиона, традиционным маршрутом. Вслед за решением мэра запретить проведение марша, такое решение принял суд.

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Запрет мэрии в свою очередь связан с тем, что ассоциация-организатор подала сразу серию заявок на разные даты. В мэрии объяснили, что поскольку с подачей новых сообщений предыдущие не отзывались, невозможно установить, какую из дат считать актуальной.

В то же время мэрия Варшавы поручила полиции, медикам, пожарным и управлению общественного транспорта провести оценки относительно действий в случае проведения события.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен.

По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.