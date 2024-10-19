Трамп на 20 минут оказался без микрофонов посреди речи на митинге

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на 20 минут своего предвыборного митинга остался без рабочего микрофона, после чего заявил, что не заплатит компании-арендодателю оборудования.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в пятницу 18 октября на предвыборном митинге Трампа в Детройте. Когда кандидат был посреди своей речи по тарифной политике, микрофон вдруг перестал работать. Трампу дали другой микрофон, но это не изменило ситуацию.

Присутствующие отреагировали ободряющими возгласами, а Трамп в то время, пока техническая команда ломала голову над причиной проблемы, ходил по сцене и иногда напевал что-то.

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Когда примерно через 20 минут звук снова заработал, Дональд Трамп начал с фразы о том, что не заплатит арендодателю оборудования из-за этого происшествия.

"А потом будет история, что Трамп не оплатил счет подрядчику. Нет, когда они так работают – можно не платить. Это ужасно... Если он сейчас снова выключится, я подам иск против этой чертовой компании", – добавил он впоследствии.

Это уже не первый случай подобных угроз Дональда Трампа из-за технических проблем, но точно не известно, чем они закончились.

Как отмечает издание, сотни подрядчиков, которые работали с Трампом еще со времен кампании 2016 года, жаловались, что им не заплатили.

Ранее на этой неделе Трамп повторил свое ложное утверждение о том, что мигранты из Гаити в штате Огайо якобы едят домашних животных своих соседей.

Также Дональд Трамп в очередной раз сделал серию странных заявлений о войне России против Украины, рассказав о "почти всех снесенных до основания" украинских городах и возложив на Владимира Зеленского и Джо Байдена ответственность за то, что вторжение вообще произошло.