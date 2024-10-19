Боррель побачив "нову перспективу" для припинення вогню в Газі після вбивства лідера ХАМАС

Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ліквідація лідера терористичного ургуповання ХАМАС Ях'ї Сінвара відкрила "нову перспективу" для припинення вогню в Газі.

Про це Боррель сказав в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн G7, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Боррель зазначив, що на зустрічі G7, яка проходить в італійському Неаполі, є багато питань для обговорення, зокрема, нещодавні удари по миротворчій місії ООН в Лівані, а також можливість припинення вогню в Газі.

"Безумовно, після вбивства Ях'ї Сінвара відкрилася нова перспектива, і ми повинні скористатися нею, щоб досягти припинення вогню, звільнити решту заручників і шукати політичну перспективу", – сказав він.

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Боррель також запропонував Раді Безпеки ООН розширити мандат миротворців в Лівані, щоб надати їм більше можливостей діяти в умовах постійних обстрілів їхніх позицій, які, за його словами, здійснюються ізраїльськими силами.

Європейські лідери раніше також висловили надію, що вбивство Ізраїлем Ях'ї Сінвара може призвести до припинення вогню в Газі.

Кандидатка у президента США Камала Гарріс переконана що вбивство Сінвара може допомогти покласти край війні в Газі.