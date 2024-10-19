Боррель увидел "новую перспективу" для прекращения огня в Газе после убийства лидера ХАМАС

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ликвидация лидера террористической группировки ХАМАС Яхьи Синвара открыла "новую перспективу" для прекращения огня в Газе.

Об этом Боррель сказал в кулуарах встречи министров обороны стран G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Боррель отметил, что на встрече G7, которая проходит в итальянском Неаполе, есть много вопросов для обсуждения, в частности, недавние удары по миротворческой миссии ООН в Ливане, а также возможность прекращения огня в Газе.

"Безусловно, после убийства Яхьи Синвара открылась новая перспектива, и мы должны воспользоваться ею, чтобы достичь прекращения огня, освободить оставшихся заложников и искать политическую перспективу", – сказал он.

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Боррель также предложил Совету Безопасности ООН расширить мандат миротворцев в Ливане, чтобы предоставить им больше возможностей действовать в условиях постоянных обстрелов их позиций, которые, по его словам, осуществляются израильскими силами.

Европейские лидеры ранее также выразили надежду, что убийство Израилем Яхьи Синвара может привести к прекращению огня в Газе.

Кандидат в президенты США Камала Харрис убеждена, что убийство Синвара может помочь положить конец войне в Газе.