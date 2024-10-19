Байден сказал, что знает, как Израиль ответит на ракетную атаку Ирана

Президент США Джо Байдена заявил, что знает, как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана, которая была осуществлена в начале октября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена приводит Bloomberg.

Журналист спросил Байдена, есть ли у него понимание того, что Израиль сделает в ответ на атаку, и когда этот ответ состоится.

"Да и да", – сказал Байден в ответ.

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На вопрос, поделится ли он этой информацией, президент США коротко ответил: "Нет и нет".

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.