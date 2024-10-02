Шольц обвинил Иран в угрозе "поджечь" весь Ближний Восток

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду призвал Иран и "Хезболлу" немедленно прекратить нападения на Израиль и предупредил, что Иран рискует "поджечь" весь регион.

Его заявление приводит издание Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Канцлер Шольц осудил ракетное нападение Ирана на Израиль 1 октября "самым решительным образом".

"Иран рискует поджечь весь регион – это необходимо предотвратить любой ценой. "Хезболла" и Иран должны немедленно прекратить свои нападения на Израиль".

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Он добавил, что Германия продолжит работать со своими партнерами над прекращением огня.

Израиль пообещал ответить после того, как Иран запустил шквал баллистических ракет по целям на всей территории Израиля.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по Бейруту в пятницу.

В результате израильских авиаударов по Ливану за последние две недели погибли около 1000 человек и еще 6000 получили ранения, а миллион человек были вынуждены покинуть свои дома.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".

США также подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.