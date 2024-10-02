Премьер Британии отправляется в Брюссель на первую содержательную встречу с фон дер Ляйен

Премьер Великобритании Кир Стармер отправляется в Брюссель на первую большую двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Поездка Стармера в Брюссель рассматривается как важный шаг в его намерениях наладить отношения Великобритании и ЕС после споров, сопровождавших Brexit.

Встреча запланирована на 13 часов по Брюсселю, после чего Стармер встретится также с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсолой.

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Премьер планирует говорить о "широком пакте по безопасности" и "смягчении барьеров для торговли". Однако, по данным источников, никаких значительных договоренностей пока не планируется.

По информации СМИ, ЕС в последнее время посылает сигналы Британии о введении "схемы мобильности" для молодежи, чтобы граждане ЕС могли в течение определенного времени работать в Британии, как и наоборот. Стармер якобы видит пространство для договоренности в этом вопросе.

Также ЕС заинтересован достичь соглашения о доступе рыболовецких судов в британские воды после 2026 года и соглашения по миграции и возвращению нелегальных мигрантов, по которому Великобритания согласилась бы принимать ограниченную квоту искателей убежища.

Напомним, новое правительство в Лондоне после прихода к власти в июле пообещало улучшить отношения Британии с европейскими союзниками после лет разногласий из-за Brexit.

В рамках этих усилий британский премьер уже совершил визиты в ключевые европейские столицы – Берлин и Париж, а также совершил первый за пять лет визит в Ирландию.

Сначала встреча Стармера и фон дер Ляйен планировалась на начало сентября, но потом ее перенесли.