У Нідерландах вперше оштрафували чоловіка за сексуальне домагання на вулиці

У середу, 2 жовтня, у Нідерландах суд оштрафував чоловіка за домагання і залякування жінки на вулицях Роттердама, що стало першим випадком застосування нового закону, який набув чинності в липні.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на рішення суду, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що закон, спрямований на боротьбу з сексуальними домаганнями в громадських місцях, передбачає покарання за небажані дотики і неприйнятні коментарі або жести.

Відтак 33-річний чоловік був оштрафований на 100 євро з додатковим штрафом у 180 євро, якщо він вчинить правопорушення повторно, на підставі доказів, наданих спеціалізованою групою під прикриттям.

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У рамках пілотного проєкту, спрямованого на затримання кривдників на місці злочину, такі команди були розгорнуті в містах Роттердам, Утрехт і Арнем.

Суд зазначив, що команда під прикриттям бачила, як чоловік домагався жінки, гукаючи її, підходячи до неї, кладучи руки на її стегна і тримаючи її.

"Сексуальне залякування когось на вулиці змушує людей почуватися в небезпеці і не дає їм можливості бути самими собою на публіці", – йдеться в рішенні суду.

Також у рішенні суду зазначено, що використання таємного спостереження в цьому випадку було виправданим.

Закон визначає залякування як "нав'язливе сексуальне домагання за допомогою зауважень, жестів, звуків або дотиків у спосіб, який може бути сприйнятий як страхітливий, принизливий, болючий або образливий".

У тексті зазначено, що така поведінка є незаконною як в інтернеті, так і у фізичних публічних місцях.

Нагадаємо, у серпні апеляційний суд Гааги скасував перший в історії Нідерландів вирок, винесений за стелсинг – зняття під час сексу презерватива без згоди жінки.