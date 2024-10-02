В Нидерландах впервые оштрафовали мужчину за сексуальное домогательство на улице

В среду, 2 октября, в Нидерландах суд оштрафовал мужчину за домогательства и запугивание женщины на улицах Роттердама, что стало первым случаем применения нового закона, вступившего в силу в июле.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение суда, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что закон, направленный на борьбу с сексуальными домогательствами в общественных местах, предусматривает наказание за нежелательные прикосновения и неприемлемые комментарии или жесты.

33-летний мужчина был оштрафован на 100 евро с дополнительным штрафом в 180 евро, если он совершит правонарушение повторно, на основании доказательств, предоставленных специализированной группой под прикрытием.

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В рамках пилотного проекта, направленного на задержание обидчиков на месте преступления, такие команды были развернуты в городах Роттердам, Утрехт и Арнем.

Суд отметил, что команда под прикрытием видела, как мужчина домогался женщины, окликая ее, подходя к ней, кладя руки на ее бедра и держа ее.

"Сексуальное запугивание кого-то на улице заставляет людей чувствовать себя в опасности и не дает им возможности быть самими собой на публике", – говорится в решении суда.

Также в решении суда указано, что использование тайного наблюдения в этом случае было оправданным.

Закон определяет запугивание как "навязчивое сексуальное домогательство с помощью замечаний, жестов, звуков или прикосновений способом, который может быть воспринят как устрашающий, унизительный, болезненный или оскорбительный".

В тексте указано, что такое поведение является незаконным как в интернете, так и в физических публичных местах.

Напомним, в августе апелляционный суд Гааги отменил первый в истории Нидерландов приговор, вынесенный за стелсинг – снятие во время секса презерватива без согласия женщины.