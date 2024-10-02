У Гданську спецпризначенці випадково увірвались до квартири матері з дитиною

Під час спецоперації в польському Гданську, пов’язаної із затриманням підозрюваного у злочині, поліція переплутала квартири й натомість увірвалась у помешкання матері із семирічною донькою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", довідався портал trojmiasto.pl.

Свідок розповів виданню, що напередодні, 1 жовтня, співробітники антитерористичного підрозділу поліції випадково увірвались не в ту квартиру, шукаючи ймовірного зловмисника.

"Замок був зламаний, застосована світлошумова граната, а в квартирі перебували мати з дитиною", – сказав співрозмовник.

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Пізніше trojmiasto.pl дізналось, що в операції брали участь офіцери з Бидгоща, а не Гданська. Ймовірно, вони переплутали квартири, тому що на них немає "традиційних" номерів, або через те, що авто зловмисника було припарковане на місці, пов’язаному з оселею постраждалої жінки.

Речниця комендатури поліції у Бидгощі Моніка Хлебич пізніше підтвердила, що правоохоронці "провели в районі Гданська заходи, пов'язані із затриманням підозрюваної особи".

"На жаль, під час цих дій дійсно сталася помилка. Запевняю, що претензії, які випливають з дій поліцейських, будуть врегульовані та узгоджені з постраждалою особою", – додала вона, зазначивши, що на місце події прибув поліцейський психолог для надання допомоги потерпілим.

Хлебич також зазначила, що підозрюваного все ж взяли під варту, а за фактом ситуації ініціювали внутрішні розслідування.

Нагадаємо, минулого року поліція Північної Ірландії випадково розкрила дані 10 тисяч своїх співробітників, коли відповідала на запит.