В Гданьске спецназовцы случайно ворвались в квартиру матери с ребенком

Во время спецоперации в польском Гданьске, связанной с задержанием подозреваемого в преступлении, полиция перепутала квартиры и вместо этого ворвалась в квартиру матери с семилетней дочерью.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал портал trojmiasto.pl.

Свидетель рассказал изданию, что накануне, 1 октября, сотрудники антитеррористического подразделения полиции случайно ворвались не в ту квартиру, ища вероятного злоумышленника.

"Замок был взломан, применена светошумовая граната, а в квартире находились мать с ребенком", – сказал собеседник.

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Позже trojmiasto.pl узнало, что в операции участвовали офицеры из Быдгоща, а не Гданьска. Вероятно, они перепутали квартиры, потому что на них нет "традиционных" номеров, или из-за того, что авто злоумышленника было припарковано на месте, связанном с домом пострадавшей женщины.

Пресс-секретарь комендатуры полиции в Быдгоще Моника Хлебич позже подтвердила, что правоохранители "провели в районе Гданьска мероприятия, связанные с задержанием подозреваемого лица".

"К сожалению, во время этих действий и правда произошла ошибка. Уверяю, что претензии, вытекающие из действий полицейских, будут урегулированы и согласованы с пострадавшим лицом", – добавила она, отметив, что на место происшествия прибыл полицейский психолог для оказания помощи пострадавшим.

Хлебич также отметила, что подозреваемого все же взяли под стражу, а по факту ситуации инициировали внутреннее расследование.

Напомним, в прошлом году полиция Северной Ирландии случайно раскрыла данные 10 тысяч своих сотрудников, когда отвечала на запрос.