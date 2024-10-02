ПАРЄ оголосила Джуліана Ассанжа "політичним в’язнем"

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 2 жовтня, висловила стурбованість через "непропорційно суворе поводження" із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем, якого влітку цього року відпустили з в’язниці у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У резолюції ПАРЄ стверджує, що поводження з Ассанжем виправдовує його визначення як "політичного в'язня" з огляду на висунуті проти нього у США звинувачення "за те, що, по суті, було збором та публікацією новин".

Також парламентарі з країн Ради Європи закликали США розслідувати ймовірні воєнні злочини і порушення прав людини, викриті Ассанжем і Wikileaks, та "терміново реформувати" Закон про шпигунство 1917 року, на основі якого оголосили звинувачення.

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Резолюція також критикує британську владу за нездатність ефективно захистити свободу вираження поглядів і право на свободу Ассанжа, "піддавши його тривалому утриманню у в'язниці суворого режиму, незважаючи на політичний характер найтяжчих звинувачень, висунутих проти нього".

ПАРЄ обговорювала справу Ассанжа після того, як він напередодні особисто виступив в Асамблеї на слуханнях Комітету з правових питань і прав людини – це був його перший публічний виступ після звільнення з ув'язнення у Британії у червні цього року.

Справа Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.

Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві та неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення – 175 років.

У березні Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Ассанжа, відтермінувавши його потенційну екстрадицію з Британії до США.

У травні суд дозволив Ассанжу подати нову апеляцію на його потенційну екстрадицію з Великої Британії до США.