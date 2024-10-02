ПАСЕ объявила Джулиана Ассанжа "политическим заключенным"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 2 октября, выразила обеспокоенность из-за "непропорционально сурового обращения" с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого летом этого года отпустили из тюрьмы в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции ПАСЕ утверждает, что обращение с Ассанжем оправдывает его определение как "политического заключенного", учитывая выдвинутые против него в США обвинения "за то, что, по сути, было сбором и публикацией новостей".

Также парламентарии из стран Совета Европы призвали США расследовать вероятные военные преступления и нарушения прав человека, разоблаченные Ассанжем и Wikileaks, и "срочно реформировать" Закон о шпионаже 1917 года, на основе которого объявили обвинения.

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Резолюция также критикует британские власти за неспособность эффективно защитить свободу выражения мнений и право на свободу Ассанжа, "подвергнув его длительному содержанию в тюрьме строгого режима, несмотря на политический характер тяжелейших обвинений, выдвинутых против него".

ПАСЕ обсуждала дело Ассанжа после того, как он накануне лично выступил в Ассамблее на слушаниях Комитета по правовым вопросам и правам человека – это было его первое публичное выступление после освобождения из заключения в Британии в июне этого года.

Дело Ассанжа связано с публикацией WikiLeaks сотен тысяч документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

Прокуратура США выдвинула Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks секретных военных документов США. Максимальный срок тюремного заключения – 175 лет.

В марте Высокий суд Лондона принял решение в пользу Ассанжа, отсрочив его потенциальную экстрадицию из Британии в США.

В мае суд разрешил Ассанжу подать новую апелляцию на его потенциальную экстрадицию из Великобритании в США.